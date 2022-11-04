Армения заинтересована в использовании проходящих через Азербайджан коммуникаций и путей сообщения, к примеру, в целях перевозки грузов.

Об этом заявил секретарь Совбеза РА Армен Григорян в своем выступлении на 10-м заседании секретарей Советов безопасности стран СНГ.

По его словам, которые приводит «Спутник», Ереван заинтересован в реальном решении вопроса разблокирования коммуникаций в регионе и поддерживает деятельность трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении.

«Армения прилагает усилия в направлении нормализации отношений с Азербайджаном. В данном процессе значимая роль отводится основополагающим документам СНГ и ООН, а также Алматинской декларации 1991 года, в которой государства признали территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ», — добавил Григорян.