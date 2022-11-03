Парламент Болгарии проголосовал за предоставление Украине тяжелого оружия. Об этом сообщает издание News.bg.

Депутаты Национального Собрания 48-го созыва приняли решение направить в Украину военную и военно-техническую помощь. По вопросу «кто за мир, а кто за войну?» «Болгарская социалистическая партия» начала дебаты в парламенте о военной помощи Украине, которые длились более трех часов.

«Мы очень поздно встали на сторону наших союзников по НАТО и ЕС», — заявил Атанас Славов из «Демократической Болгарии».

Славов задал вопрос, достаточно ли у Болгарии боеспособной армии для выполнения взятых на себя обязательств. По его мнению, оказание военной помощи Украине и перевооружение болгарской армии, естественно, должны быть увязаны.

Георг Георгиев из «Граждане за европейское развитие Болгарии» отметил, что Украине нужна военная помощь в широком ассортименте.