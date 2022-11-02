В новом отчете эксперты Института исследования войны (ISW) отмечают усиление боевых действий на Донбассе.

Так, как подчеркивают аналитики, накануне в сводке Генеральный штаб ВСУ отметил, что российские военные наступают на бахмутском и авдеевском направлениях. Силы обороны пытаются удерживать позиции вблизи Бахмута, тогда как противник из артиллерии стреляет по населенным пунктам на линии соприкосновения, в частности в Авдеевке.

По данным аналитиков, в 13-километровой зоне в районе Бахмута — вблизи поселка Опытное и города Соледар, подразделения ЧВК «Вагнера» пытаются прорвать украинскую оборону.

Аналитики ISW со ссылкой на российские источники отмечают проведение наступательных операций в окрестностях Донецка и на авдеевском направлении. Боевики так называемой «ДНР» штурмовали позиции Сил обороны Украины в поселке Невельское, в 25 километрах от областного центра, и захватили пленных. Продолжаются бои в селах Первомайское и Водяное. Российские источники также утверждают, что российским войскам удалось продвинуться в Марьинке, однако оценивать результаты в этом направлении еще рано.

Напряженная ситуация на угледарском направлении. Представитель российских властей в Донецкой области Даниил Бессонов заявил, что российские силы пытаются захватить села Павловка и Новомихайловка, расположенные в 20-километровой зоне возле города Угледар. Пока российские источники сообщают, что уже установлен контроль над половиной Павловки, а действия вокруг Новомихайловки никакого результата не дали.

Между тем, ВСУ продолжают удерживать левый берег реки Кашлагач и перегруппировываются. Вероятно, подразделения РФ пытаются окружить украинцев в этом районе. Вблизи Угледара вероятно действуют подразделения 155-й бригады морской пехоты Восточного военного округа РФ.

Силы обороны Украины пытаются сдерживать мощный натиск противника вдоль всей линии фронта и наносят удары по тылу россиян. В частности в районе Волновахи украинские войска уничтожили отель «Ахтамар», в котором по словам мэра Мариуполя Петра Андрющенко, размещались «кадыровцы».