5-6 ноября в Баку впервые пройдет Кубок мира по греко-римской борьбе.

Наряду с национальными сборными, которые вошли в «пятерку» лучших на последнем чемпионате мира в Сербии, в соревнованиях, которые пройдут в Бакинском дворце спорта, также примет участие сборная мира «Аll star». 6 команд уже разделены на 2 группы. Азербайджанская национальная сборная в группе «B» поборется с командой Сербии и сборной мира. В группу «А» вошли Турция, Иран и Кыргызстан.

Давайте подробнее разберемся, какие команды являются реальными кандидатами на победу в Кубке мира и звание чемпиона в соревновании, которое пройдет впервые за последние 5 лет.

Азербайджан является одним из главных фаворитов по всем предварительным прогнозам, учитывая как ровный и сильный состав команды, так и фактор поддержки болельщиков. «Родные стены», несомненно, дадут нашим борцам определенное преимущество перед соперниками. Каждый выходящий на ковер азербайджанский борец будет гореть желанием добиться победного результата, в чем, несомненно, поможет поддержка, которую в Азербайджане традиционно обеспечивают верные болельщики.

Также и в плане мотивации — ни одна другая команда так сильно не желает получить этот титул, как наша сборная. Необходимо принять во внимание и то, что Кубок мира по греко-римской борьбе впервые будет проходить в Азербайджане. Однозначно наши спортсмены сделают все возможное для победы и постараются не упустить возможность добавить в свою копилку наград еще один значимый титул.

За последние годы, команда под руководством главного тренера Александра Тараканова зарекомендовала себя как одна из сильнейших национальных сборных мира, успешно выступая на чемпионатах Европы и мира. В 2020 году наша команда заняла второе место в Европе, а в этом году стала сильнейшей сборной континента. Также азербайджанская сборная по греко-римской борьбе, заняв 3-е место на чемпионате мира в 2021 году, в этом году улучшила свой результат и стала 2-й в мире. Достигнутые результаты наглядно демонстрируют, что наши шансы на победу в Кубке мира достаточно высоки.

На Кубке мира по греко-римской борьбе в составе сборной Азербайджана выступят: в весовой категории до 55 кг — двукратный чемпион мира и Европы Эльданиз Азизли и Ибрагим Нуруллаев, в весовой категории до 60 кг — призер чемпионатов мира и Европы Мурад Мамедов и Нихат Маммедли, в весовой категории до 63 кг — призер чемпионатов мира и Европы Талех Мамедов и Зия Бабашов, в весовой категории до 67 кг — призер чемпионатов мира и Европы Хесрет Джафаров и Намаз Рустамов, в весовой категории до 72 кг — призер чемпионатов мира и Европы Ульви Ганизаде, в весовой категории до 77 кг — чемпион Европы и призер чемпионата мира Сенан Сулейманов и Гурбан Гурбанов, в весовой категории до 82 кг — чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Рафиг Гусейнов и Насир Гасанов, в весовой категории до 87 кг — Лачин Велиев и Мурад Ахмедиев, в весовой категории до 97 кг — призер чемпионата мира Ариф Нифтуллаев и Замир Магомедов, в весовой категории до 130 кг — призер Олимпийских игр Сабах Шариати и Бека Канделаки.

Говоря о других сборных, стоит отметить оказавшуюся с нами в одной группе Сербию, которая достаточно неожиданно попала в состав участников Кубка мира. Эта сборная никогда не была среди лидеров мировой борьбы, но два месяца назад четыре сербских борца стали чемпионами мира на соревнованиях, проходивших в их стране. В Баку приедут только двое из них, — Себастьян Над и Мате Немеш, — что значительно уменьшает шансы сербов финишировать в группе «B» на лидирующих позициях.

Что же касается впервые созданной сборной мира, то в нее вошли довольно сильные и опытные борцы. Особенно отметим трех членов сборной Грузии. В «Аll star» также вошли по одному представителю Казахстана, Украины, Венгрии, Узбекистана, Швеции, Италии и Литвы, являющиеся призерами чемпионатов мира и Европы. Ожидается, что именно сборная мира станет основным соперником сборной Азербайджана в группе.

В группе «А» фаворитом является Турция. В сборной братской страны, в которую входит чемпион мира Бурхан Акбудак (82 кг), есть сильные спортсмены и в других весовых категориях. Сборная Ирана приедет в Баку с командой, состоящей, в основном, из молодых спортсменов. Однако, стоит отметить, что некоторые из них стали победителями чемпионата мира U-23. Кыргызстан считается в этой группе более слабой командой, в том числе и потому, что в составе на Кубок мира не будет двух чемпионов мира — Жоламана Шаршенбекова (60 кг) и Акжола Махмудова (77 кг).

В любом случае, не стоит гадать и уже совсем скоро мы точно узнаем, кто на что способен. Приглашаем всех многочисленных любителей борьбы поддержать нашу сборную и вживую понаблюдать за интересными соревнованиями. Билеты на Кубок мира по греко-римской борьбе уже поступили в продажу, их можно приобрести в пунктах продаж «iTicket» или на сайте по ссылке https://iticket.az/ru/events/sport/greco-roman-world-cup.