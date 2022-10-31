Украинские военные продолжают уничтожать российские войска. Украинцы атаковали 14 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также сбили два вертолета РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны по отдельным направлениям, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг продолжает обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь поддерживает вторжение России в Украину. Российская Федерация продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории этой страны.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Мезеновка Сумской области;

на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Зеленое и Каменка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Невское и Стельмаховка;

на Бахмутском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещиевка, Майорск, Опытное, Спорное, Яковлевка и Зеленополье;

на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Новобахмутовка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар и Павловка.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них — Новоданиловка, Красное и Железнодорожное.

Авиация сил обороны на протяжении суток нанесла по врагу 14 ударов. 12 из них — по районам сосредоточения вооружения и военной техники; по взводному опорному пункту, а также позиции комплекса противовоздушной обороны противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 2 вертолета (Ка-52 и Ми-8) и 2 вражеских БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты.