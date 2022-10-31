Внесена ясность в вопрос признания дипломов лиц, обучившихся в резидентуре/ординатуре за рубежом.

Об этом заявил журналистам в Стамбуле министр здравоохранения Теймур Мусаев, передает АПА.

Он отметил, что в этом направлении создана специальная комиссия

«Эта комиссия находится под прямым контролем Министерства здравоохранения. Комиссия уже закончила свою работу. Через несколько дней будет объявлено о принятии документа. Оценены учебные планы врачей и специалистов, обучившихся в вузах разных стран. Определено, соответствуют ли они стандартам и программам обучения, принятым в Азербайджане. На подготовку уйдет около месяца. На официальном сайте Министерства здравоохранения будет опубликован сборник вопросов по каждой специальности, и будет достаточно времени для подготовки», — отметил министр.

Теймур Мусаев подчеркнул, что после будут проведены единые экзамены: «Лица, сдавшие экзамены, также пройдут определенные этапы. Я не хочу сейчас полностью раскрывать их детали. Уже все предложения готовы. Вероятно, в течение этой недели с ними можно будет ознакомиться».