Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого глава американской дипломатии поднял тему Украины, а также обсудил необходимость поддержания открытыми каналов связи между Вашингтоном и Пекином.

Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Госсекретарь обсудил необходимость поддержания открытыми линий коммуникации и ответственного выстраивания отношений между США и КНР», — отмечается в тексте. Кроме того, Блинкен затронул вопрос о проводимой Россией «спецоперации» в Украине «с точки зрения глобальной безопасности и экономической стабильности».

Отмечается, что глава американского внешнеполитического ведомства коснулся также ситуации в Гаити и заявил о необходимости «продолжения скоординированных действий для поддержки народа Гаити».