Российские войска укрепляют свою оборону на отдельных направлениях. При этом под Бахмутом (Донецкая область) они не останавливают попытки наступления. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

По данным украинского военного командования, наступательные действия россиян продолжают фиксировать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Также россияне проводят фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку. При этом украинские военные продолжают обстреливать позиции россиян.

«Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 5 ударов: 1 — по району сосредоточения вооружения и военной техники, 2 — по взводным опорным пунктам, а также 2 — по позициям комплексов противовоздушной обороны противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за одни сутки поразили пункт управления российских войск», — добавляют в Генштабе.

Ситуация по отдельным направлениям:

на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Россияне продолжают перебрасывать военных на территорию Беларуси.

на Слобожанском направлении россияне вели обстрелы возле населенных пунктов Ветеринарное, Двуречная, Старица, Стрелеча и Чугуновка Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Кисловка и Ольговка Харьковской области, Грековка и Невское Луганской области и Заречное Донецкой области;

на Бахмутском направлении россияне проводили обстрелы в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Майорск, Невское, Опытное, Северск и Соледар Донецкой области;

на Авдеевском направлении обстрелы были у Авдеевки, Водяного, Невельского, Красногоровки, Марьинки, Александрополя Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском направлениях враг вел обстрелы в районах населенных пунктов Богоявленка, Времевка, Угледар, Новополь и Пречистовка Донецкой области и Зализничное, Малиновка, Новоданиловка, Ольговское, Чаривное и Червоное Запорожской области;

на Южнобужском направлении огневого воздействия подверглись районы около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.