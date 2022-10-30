Словения передала Украине 28 танков M-55S взамен чего, по договору с Германией, получит 35 тяжелых грузовых машин и пять автоцистерн для воды немецкого производства.

«Словения выполнила свою часть соглашения с Германией. В Украину поступило второе крупное пожертвование оружия в Украину. Таким образом, по уровню ВВП Словения входит в число стран, внесших наибольший вклад в защиту Украины», — сообщило издание 24UR.

В СМИ отметили, что партию военной техники под черным брезентом — 28 танков М-55S перевозили по железной дороге.

«(Танки) теперь усилят украинскую оборону в войне. В обмен на пожертвования Словения получит 40 транспортных средств от Германии», — написало издание со ссылкой на Министерство обороны страны.