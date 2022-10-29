Телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс взломали. Подозревается, что это сделали неназванные российские хакеры, пишет Daily Mail.

Взлом произошел еще летом 2022 года, когда Трасс занимала пост министра иностранных дел Великобритании. Однако действующий на тот момент премьер-министр страны Борис Джонсон вместе с секретарем Кабмина Саймоном Кейсом скрыли информацию об инциденте.

После взлома, утверждает издание, хакеры получили доступ к сверхсекретным деталям переговоров с различными мировыми политиками и союзниками. Кроме того, на телефоне были данные из личной переписки экс-премьера с близкой подругой Кваси Квартенг. Утверждается, что в телефоне были сообщения, критикующие Джонсона, а также содержавшие обсуждения конфликта в Украине, в том числе обсуждения поставок оружия.

По данным источника издания, на данный момент взломанный телефон Трасс находится в сейфе в безопасном месте.