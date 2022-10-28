В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в Н-ской воинской части ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии были проведены командно-штабные учения.

Как сообщает Минобороны, поднятые по сигналу «Тревога» подразделения были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, заняв огневые позиции.

В ходе учений были выполнены задачи по пресечению провокаций диверсионной группы условного противника, проникшей в зону ответственности подразделений, планированию и управлению деятельностью по их обезвреживанию.

Кроме того, была осуществлена огневая поддержка общевойсковых подразделений при захвате стратегически важных позиций, выполнены различные учебно-боевые задачи.

Основной целью учений является совершенствование деятельности штаба и взаимодействия подразделений при приведении воинской части в состояние боевой готовности, повышение умений командиров управлять подразделениями в бою и навыков оперативного принятия решений.

Личный состав успешно выполнил все поставленные на учениях задачи.