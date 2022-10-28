Частная военная компания «Вагнера» продолжает развивать свои возможности для ведения воздушной войны и размещает более сложную технику наравне с вооруженными силами РФ.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Основатель ЧВК Евгений Пригожин набирает военных для формирования или пополнения экипажей ЗРК «Панцирь-С1» и С-300, вертолетов, штурмовиков, а также специалистов по радиоэлектронной борьбе.

«Вагнер» не известна своими самостоятельными боевыми самолетами, но она может начать это делать, поскольку российские солдаты все больше полагаются на силы частной военной компании», — указывают аналитики.

В ISW подчеркнули, что ранее появилось подтверждение существования по меньшей мере одного авиационного отряда «Вагнера», управлявшего самолетами Су-25, действовавших на востоке Украины в мае 2022 года.

«Приобретение «Вагнером» боевых самолетов свидетельствует о том, что ЧВК является «примером контрактной армии, к чему Минобороны России стремилось все эти годы», — говорится в отчете.

В Институте изучения войны объяснили, что эти данные заслуживают внимания, поскольку они подчеркивают, насколько «Вагнер» становится параллельной армией на уровне министерства обороны РФ.