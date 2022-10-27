Законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не содержит практически никаких ограничений на размещение военных баз или оружия массового уничтожения на территории страны, пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на источники.

«Правительственный законопроект позволит ввезти ядерное оружие НАТО на территорию Финляндии. <…> Законопроект также не накладывает ограничений на создание баз НАТО на территории Финляндии и не ограничивает присутствие войск из стран — членов оборонного альянса», — сказано в статье.

По данным источников издания, министры иностранных дел и обороны Финляндии Пекка Хаависто и Антти Кайкконен в июле во время переговоров с НАТО дали обещание, что страна не будет вносить в договор о присоединении к альянсу никаких ограничений или оговорок.

Сам проект почти готов, его планируют вынести на обсуждение в течение ближайших двух недель, пишет Iltalehti.