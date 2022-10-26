Президент России Владимир Путин во вторник провел первое заседание координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

Обращаясь по видеосвязи к 19 членам нового «политбюро», куда вошли премьер Михаил Мишустин, 6 вице-премьеров, три министра и руководители всех силовых структур, Путин заявил, что перед страной стоят «серьезные вызовы», а экономика оказалась под «беспрецедентными ограничениями», что вкупе требует полного пересмотра механизмов управления государством, пишет The Moscow Times.

«Сама жизнь подталкивает нас к <…> обновлению всех процедур, всех административных процедур, всего, что связано с тем, что называется „управление“ в самом широком смысле этого слова», — сказал Путин.

«Это касается и экономики в целом, отдельных отраслей производства, Вооружённых Сил, обеспечения специальной военной операции всем необходимым и так далее», — перечислил президент РФ (цитаты по пресс-службе Кремля).

Все вопросы, по его словам, должны решаться «быстрее и эффективнее», даже если это требует изменений существующих процедур. «Если мы будем работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями, нужного результата не получим ни по одному направлению», — подчеркнул Путин.

Фактически Россия переходит на «экономику военного типа», рассказал Faridaily источник в Минфине, знакомый с ситуацией и планами Кремля. Это означает, что все, что связано с развитием — инфраструктура, образование, здоровье — все это уходит на второй план», поясняет он. А на первом плане остается война.

Расходы бюджета по статье «национальная оборона» в этом году превысят изначальный план на треть, или 1,2 триллиона рублей, до 4,2 трлн, а в следующем будут увеличены еще на 300 млрд.

Еще сильнее — в 1,5 раза — увеличится финансирование внутренних силовых структур, которым предстоит обеспечить стабильность режима. Статья «национальная оборона», куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, следственных органов и спецслужб, вырастет рекордно за всю современную историю страны, до 4,2 трлн рублей.

Законы, позволяющие правительству перевести экономику на военные рельсы, были приняты еще в весеннюю сессию Госдумы. А в октябре, после начала мобилизации, Путин подписал указы о введении военного положения в оккупированных регионах Украины, и особых режимов в граничащих с ней областях и двух федеральных округах.

«Средний уровень реагирования» действует Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, а «режим повышенной готовности» на всей территории Южного и Центрального ФО (включая Москву).

Два особых режима, которые предоставляют дополнительные полномочия силовым структурам и местным властям и являются последней и предпоследней ступенью мобилизационного готовности перед военным положением, охватывают субъекты, на которые приходится около 43% валового регионального продукта РФ, подсчитали аналитики «Локо-Инвест».