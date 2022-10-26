Министерство обороны Израиля закупило в США 12 тяжелых военно-транспортных вертолетов CH-53K на замену использующихся израильскими ВВС винтокрылых машин «Ясур». Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны еврейского государства.

«Министерство обороны Израиля закупило 12 вертолетов CH-53K для использования ВВС Израиля, которые заменят ранее использовавшиеся вертолеты «Ясур», — говорится в заявлении. В пресс-службе добавили, что «Израиль является второй страной после США, закупившей тяжелый транспортный вертолет такого типа».

«Процесс производства вертолетов для ВВС Израиля начнется в ближайшие месяцы», — отметили в Минобороны еврейского государства.