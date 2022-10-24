Израиль предоставил Украине некоторые разведывательные данные. Данная информация полезна для уничтожения иранских беспилотников.

Об этом пишет издание New York Times.

В статье не указано, о какой именно информации идет речь. При этом отмечается, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к Израилю с просьбой помочь с системами противовоздушной обороны.

В свою очередь министр обороны Израиля Бенни Ганцем отказал украинскому дипломату, потому что Иерусалим сотрудничает с Москвой в проведении рейдов в Сирии. В то же время указано, что Израиль предоставит Украине системы раннего предупреждения, что поможет бороться с иранским беспилотникам.