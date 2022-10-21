В Лачине два человека подорвались на мине. Согласно информации главного инспектора Бардинской региональной группы пресс-службы МВД Аслана Гияслы, инцидент произошел сегодня вечером около 19:00 в селе Суарасы.

Два человека, занимавшиеся ремонтно-строительными работами на территории села, получили травмы различной степени тяжести в результате подрыва на мине. Раненые были немедленно доставлены в больницу сотрудниками полиции и военнослужащих Внутренних войск. В настоящее время продолжается их лечение.

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В Лачинскую районную прокуратуру поступила информация о том, что 21 октября на территории освобожденного от оккупации села Суарасы Лачинского района 2 человека подорвались на мине.

Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.

Предварительным расследованием установлено, что Эльсевер Гамидов и Сабухи Гасанов, проводившие ремонтно-строительные работы в указанном районе, получили травмы различной степени тяжести в результате подрыва на мине.

В настоящее время в прокуратуре Лачинского района по данному факту проводится расследование.

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Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) распространило информацию о двух людях, подорвавшихся на мине в Лачине.

По информации пресс-службы организации, 21 октября 2022 года в селе Суарасы Лачинского района на не разминированной территории произошел подрыв противопехотной мины.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали Гамидов Эльсавар Совет оглу и Гасанов Сабухи Тельман оглу.

«Мы проводим расследование инцидента, и общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация о результатах расследования», — говорится в информации.