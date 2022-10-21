Украинские военные продолжают уничтожать российские войска. Им удалось отразить атаки россиян в Харьковской, Луганской и Донецкой областях и уничтожить комплекс С-300. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Россия пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны по отдельным направлениям, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За текущие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Тернова Харьковской области; Белогоровка и Золотаровка Луганской области; Лиман, Соледар, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

На Волынском направлении обстановка остается без существенных изменений.

В Северском и Полесском направлениях враг задействовал минометы и ствольную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Украинское и Гай Черниговской области, а также Покровка в Сумской области.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении — из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Стрелка, Двухлетняя и Чугуновка;

на Бахмутском направлении — из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Белогоровка, Клищиевка и Опросное;

на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Первомайское и Большая Новоселка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах населенных пунктов Времовка, Зеленый Гай и Малая Токмачка.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Огневое поражение потерпели районы населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. Среди них — Нововоскресенское, Мирное, Давыдов Брод и Новогреднево.

Подтверждено огненное поражение силами обороны Украины, 19 октября этого года, понтонной переправы под Антоновским мостом Херсонской области. Авиация сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и зенитный ракетный комплекс С-300 противника.