Мир меняется, он уже изменился, поэтому новые угрозы и новые вызовы, как говорится, уже стучатся в дверь. Поэтому думаю, что наряду с экономическим сотрудничеством сотрудничество в транспортной, гуманитарной и других сферах будет одним из приоритетов. Со своей стороны хочу сказать, что Азербайджан и впредь будет делать все возможное для укрепления единства тюркского мира. Это великое наследие наших предков. К сожалению, тюркский мир на разных этапах истории был фрагментирован, и до сих пор есть вопросы, требующие нашего внимания и тесной совместной политики. Однако государства тюркского мира уже объединились в рамках национальных государств.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с генсеком Организации тюркских государств Багдадом Амреевым.

«Конечно, тюркский мир гораздо шире границ национальных государств, входящих в Организацию тюркских государств. Поэтому я уверен, что будут востребованы наши гуманитарные отношения, отношения между людьми, с представителями тюркоязычных народов, проживающих на огромной географии мира. В любом случае, в Азербайджане мы сделаем все для укрепления единства стран, входящих в нашу организацию, поддержим наших братьев, проживающих в разных странах мира, — десятки миллионов наших кровных братьев. Только азербайджанцев, проживающих за пределами Азербайджана, намного больше, чем проживающих в Азербайджане, в несколько раз больше. Поэтому, конечно же, их безопасность, права и благополучие имеют для нас большое значение. Мы помогаем азербайджанцам, волею судьбы отделенным от нашего государства, а также многочисленным представителям других народов наших братских тюркских государств, проживающих за пределами государства, их развитию, сохранению ими азербайджанского языка, азербайджанских традиций , азербайджанской культуры, их верность принципам азербайджанства и своей исторической родине, мы сделаем все возможное, чтобы никогда не разрывать связи. Я также знаю, что все руководители тюркских государств придают большое значение обеспечению прав своих братьев в тех или иных странах», — добавил президент.