Азербайджан и Иран приступили к строительству мостов на границе, которые свяжут автомобильные дороги двух стран и позволят обеспечить кратчайшее и удобное движение между основной частью Азербайджана и Нахчываном, эта дорога будет готова к 2024 году, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на пленарной сессии «Логистика перемен: трансформация цепочек поставок и транспортно-логистических потоков» Международного экспортного форума «Сделано в России – 2022».

«Именно на Южном Кавказе сегодня формируется перекрёсток основных международных транспортных коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад». В случае его создания экономики Азербайджана, Армении и Грузии начнут получать дополнительную ренту, связанную с преимуществом их географического положения в Евразии», — заявил Оверчук.

Оверчук заявил, что разблокирование транспортного сообщения между районами Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении или Ирана будет иметь значительную роль.

«Сегодня Азербайджан и Иран приступили к строительству мостов на границе, которые свяжут автомобильные дороги двух стран и позволят обеспечить кратчайшее и удобное движение между районами Азербайджана и Нахчываном. Постройка железной и автомобильной дороги через Мегри по территории Армении (…) зависит от позиции Армении. При этом дорога (автомобильная – ИФ) в обход Армении уже строится через Иран, то есть примерно к 2024 году дорога будет, и она обеспечит выход на рынки Ирана, Турции и далее Европы», — отметил Оверчук.

В значительной степени инфраструктура международного транспортного коридора «Север – Юг» уже существует, и по ней осуществляются автомобильные и железнодорожные перевозки. Однако она не отвечает ожидаемому возрастанию объёмов перевозок и нуждается в модернизации и наращивании мощностей, отметил он.

«В этой связи мы завершаем модернизацию пунктов пропуска на российско-азербайджанской границе. В частности, идёт модернизация и расширение пропускной способности автомобильных пунктов пропуска Яраг-Казмаляр, Ново-Филя, Тагиркент-Казмаляр и Караузек. Также происходит развитие железнодорожного пункта пропуска Дербент на базе станции Самур-2», — сказал Оверчук.

Также Оверчук рассказал, что возобновились переговоры по строительству недостающего 160-километрового отрезка железнодорожного пути между Рештом и Астарой в Иране, ведётся электрификация железной дороги Гармсар – Инче Бурун, а также планируется комплекс работ по увеличению средней скорости железнодорожного движения в этом регионе.

«Россия, Азербайджан и Иран ведут переговоры по созданию трёхстороннего транспортно-логистического оператора западного маршрута, что позволит управлять грузопотоком, гармонизировать процедуры пограничного контроля и обеспечить бесшовное прохождение товаров от портов Персидского залива до Балтики и в обратном направлении», — отметил он.