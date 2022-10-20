В Абшеронском районе произошло зверское убийство.
Как сообщают местные СМИ, сегодня в поселке Хокмели обезглавили 16-летнюю девушку.
В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование.
В Абшеронском районе произошло зверское убийство.
Как сообщают местные СМИ, сегодня в поселке Хокмели обезглавили 16-летнюю девушку.
В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование.
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