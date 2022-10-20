Знаменитый итальянский эстрадный певец Аль Бано в эфире телеканала Rai3 показал свои счета за электричество, назвав рост тарифов в стране «абсурдным подорожанием».

Резкий рост тарифов на электроэнергию, связанный с повышением цен на природный газ, вызывает серьезную озабоченность у многих предпринимателей и простых граждан Италии.

«С января по август 2021 года я заплатил 127 492 евро. А в 2022 году за этот же период я уже заплатил 385 605 евро. То есть цена выросла на 202%. Это абсурд!» — сказал музыкант.

