Украинские власти направили Израилю официальный запрос на приобретение систем ПВО и ПРО, в том числе новейших лазерных систем Iron Beam.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо, направленное украинским посольством в МИД Израиля.

Речь идет также о зенитно-ракетных системах Barak-8, зенитно-ракетных комплексах Patriot, системах противоракетной обороны Iron Dome, а также системах «Праща Давида» и «Хец».

Киев также запрашивает подготовку в Израиле для украинских операторов.