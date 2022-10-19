Азербайджан вступил в постконфликтный период. Возвращение наших граждан, покинувших свои земли в результате армянской оккупации, является приоритетным вопросом, стоящим сегодня перед нашей страной.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов во время выступления на Бакинской международной конференции омбудсменов и Национальных институтов прав человека на тему «Роль омбудсменов и Национальных институтов прав человека в сфере бизнеса и прав человека», передает АПА.

Заместитель министра отметил, что за последние 2 года из госбюджета было направлено более 3 млрд. долларов на восстановление освобожденных территорий.

«На освобожденных от оккупации территориях армяне полностью разрушили инфраструктуру. Теперь нужно восстановить эти территории с нуля. Однако загрязнение армянами этих территорий минами является главным препятствием для проведения восстановительных работ. Армяне все еще отказываются предоставлять карты минных полей. А точность карт не составляет и 25%. На сегодняшний день жертвами мин стали около 3300 человек», — добавил замминистра.