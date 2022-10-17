В связи с устранением серьезной утечки, обнаруженной на I линии магистрального газопровода «Газимагомед-Газах» Газо-экспортного управления SOCAR, с 10:00 18 октября до завершения работ планируется прекращение газоснабжения с измерительного узла «Ясты Меше», ПГС «Сарытепе», «Морул», «Зехмет», ГРС «Чанлыбель», «Гядабей», «Зеям», «Алакол», «Говлар», «Дондаргушчу».

Согласно информации ПО «Азеригаз», на время проведения ремонтных работ будет прервано газоснабжение всей территории Гядабейского района, а также части территории Шамкирского и Товузского районов.