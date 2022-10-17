Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев готов прибегнуть к мерами защиты в случае возможного посягательства на территориальную целостность и суверенитет республики со стороны Российской Федерации, передает РИА Новости.

Санду подчеркнула, что безопасность молдавских граждан является приоритетом. С первых недель российской «спецоперации» в Украине Молдова просила партнеров помочь консолидировать возможности в области обороны, отметила президент.

«Я надеюсь, что мы до этого не дойдем, но если Россия рискнет посягать на суверенитет и территориальную целостность Молдовы, то мы воспользуемся мерами защиты», — сказала молдавский лидер.

Она добавила, что Кишинев ведет переговоры с партнерами об усилении оборонной сферы, но пока не готовы огласить детали.