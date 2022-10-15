«Продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных от оккупации в результате 44-дневной войны, завершившейся победой азербайджанской армии под командованием Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева», сообщает Минобороны.

«С целью обеспечения безопасного движения транспортных средств частями и подразделениями инженерных войск азербайджанской армии дороги очищаются от мин, прокладываются пути снабжения подразделений в горных районах со сложным, труднопроходимым рельефом», — говорится в сообщении.