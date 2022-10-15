С вечера 14 октября до ночи 15 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Хазинавар Горусского района и Гюнешли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гаджилар Лачинского района и Тезекенд Дашкесанского района. Об этом сообщает Министерство обороны.

Отмечено, что подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты адекватные ответные меры.