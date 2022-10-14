Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров начал выступления в рамках турнира Aimchess Rapid. Первую партию Ш.Мамедъяров провел с организатором конкурса — Магнусом Карлсеном.
Наш соотечественник одержал победу на 45-м ходу, пишет «Репорт».
Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров начал выступления в рамках турнира Aimchess Rapid. Первую партию Ш.Мамедъяров провел с организатором конкурса — Магнусом Карлсеном.
Наш соотечественник одержал победу на 45-м ходу, пишет «Репорт».
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