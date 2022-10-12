Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что в стране рассматривают возможность объявления частичной мобилизации. Об этом сообщает PRO TV.

По словам главы оборонного ведомства, в случае возникновения угрозы безопасности Молдовы правительство может пойти на частичную мобилизацию в стране. Но сперва нужно провести тщательный анализ ситуации.

«Целью такой мобилизации будет повышение способности вооруженных сил республики реагировать на угрозы», — заявил министр.

Также Носатый отметил, что Молдове придется закрыть свое воздушное пространство из-за пуска российских ракет по Украине. В ходе массированного обстрела 10 октября три ракеты нарушили молдовское воздушное пространство прежде чем попасть на украинскую территорию. Однако позднее в Минобороны Молдовы опровергли информацию о заходе российской ракеты в воздушное пространство страны.