Иран не позволит ни одной стране посягать на его национальную безопасность, заявил министр иностранных дел государства Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с французской коллегой Катрин Колонна.

Как обратил внимание глава министерства, иранская конституция определяет мирный протест как право народа, но его нужно рассматривать отдельно от деятельности «бунтовщиков и террористов», нацеленных на безопасность Ирана, а также жизни и имущество его народа.

Он выступил с критикой двойных стандартов Запада, которые применяются в оценке волнений в Иране.

«Удивительно, что борьба с беспорядками в Европе считается приемлемой практикой, а в Иране то же самое считается репрессиями», — обратил внимание министр.