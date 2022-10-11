Удостоверение журналиста подготовлено ​​на основе международных стандартов и имеет QR-код. Особого внимания заслуживает то, что при этом признаются права не только журналистов, работающих в редакциях, в штате, но и внештатных журналистов.

Об этом заявил председатель профсоюза журналистов, эксперт в сфере медиа Мушфиг Алескерли.

«Потому что эти удостоверения касаются журналистов в реестре медиа, работающих не только по трудовым договорам, но и по контрактам на оказание услуг. При этом журналисты смогут беспрепятственно работать и без получения удостоверения Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA).», — приводит «Тренд» слова Алескерли.