Депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы на сегодняшнем заседании парламента призвала присутствующих и межпарламентскую группу дружбы Азербайджан-Украина обратить внимание и поднять вопрос участника Отечественной войны Мисира Гасымлы, который больше года по надуманному обвинению находится в заключении в Украине, сообщает Minval.az.

Она отметила, что Мисир Гасымлы неоднократно награжден Верховным главнокомандующим Азербайджана медалями.

«Гасымлы оклеветал испанец армянского происхождения в Украине, без каких-либо доказательств. К сожалению, посол Азербайджана в Украине относится к этим событиям равнодушно. Представители азербайджанской диаспоры неоднократно заявляли СМИ, что этот вопрос находится в центре внимания. Но вот уже более полутора лет никаких доказательств вины Гасымлы не представлено, а суд каждый раз откладывается. Его адвокат неоднократно говорил, что доказательств по этому делу нет. Еще раз обращаюсь к межпарламентской группе дружбы Азербайджан-Украина, чтобы она обратилась в Верховную Раду с требованием скорейшего решения этого вопроса и объективного рассмотрения дела», — сказала Ибрагимгызы.

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