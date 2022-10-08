Омбудсмен Азербайджана распространила протестное обращение на предвзятое отношение БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ, — передает Minval.az.

В заявлении отмечается:

«Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) распространило в социальной сети Twitter предвзятую информацию, направленную на усиление чувства ненависти между азербайджанским и армянским народами, разжигание национальной вражды и срыв начатого хрупкого мирного процесса.

Допуская двойные стандарты к Азербайджану, ОБСЕ не реагирует на военные преступления, совершенные Арменией, наоборот, распространяет предвзятую и не отражающую действительность информацию о нашей стране, чем предпринимает шаги, направленные на подрыв миротворческой деятельности.

Известно, что Азербайджан и Армения, еще раз продемонстрировав приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, признали территориальную целостность и суверенитет друг друга.

С этой точки зрения мы решительно осуждаем предвзятое отношение, целенаправленно демонстрируемое в нынешний уязвимый период, когда стороны, признав территориальную целостность и суверенитет друг друга, еще больше приблизились к миру, м призываем ОБСЕ демонстрировать справедливую позицию, служащую обеспечению прав человека и поощрения устойчивого мира между сторонами».