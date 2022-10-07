ЕС может ввести санкции против турецких компаний, которые экспортируют европейские товары в Россию. Об этом заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис, которого цитирует ERT NEWS.

«На основе восьмого пакета санкций, которые уже были одобрены Евросоветом и Еврокомиссией, впервые появилась возможность введения санкций в отношении турецких юридических и физических лиц, которые, как считается, нарушают санкции, введенные против России, экспортируя европейские товары в Россию через Турцию», – утверждает Мицотакис.