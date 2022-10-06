«Мы ужасаемся человеческим жертвам во время этого многолетнего конфликта и выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и раненых. США глубоко обеспокоены сообщениями о совершенных зверствах и те, кто несет ответственность за любые совершенные зверства, должны ответить. Ответственность необходима для достижения мира и заживления ран.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Азербайджане в связи с массовым захоронением в селе Эдилли.

«США поддерживают шаги, предпринятые Арменией и Азербайджаном в направлении достижения устойчивого мирного соглашения, и США привержены содействию Армении и Азербайджану в мирном решении вопросов. Мы поддерживаем возможность для МККК, международных НПО и журналистов проводить независимую и беспристрастную оценку заявлений о разрушениях и повреждениях и расследовать их», — отмечается в заявлении.