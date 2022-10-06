6 октября по инициативе Министерства обороны Азербайджана, при содействии Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, аккредитованные в Азербайджане военные атташе иностранных государств посетили массовое захоронение на территории села Эдилли Ходжавендского района, где обнаружены останки лиц, предположительно являющихся военнослужащими Азербайджанской Армии. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов проинформировал военных представителей зарубежных стран о грубых нарушениях норм и принципов международного гуманитарного права армянскими вооруженными формированиями и вооруженными силами Республики Армения, незаконно действовавшими на территории Азербайджанской Республики во время Первой Карабахской войны. Было обстоятельно рассказано о фактах взятия в плен, вследствие этого, и убийствах под пытками лиц, предположительно являющихся военнослужащими Азербайджанской Армии.

Было отмечено, что в массовом захоронении обнаружены останки 12 человек. Фрагменты одежды на останках и найденные предметы свидетельствуют о том, что погребенные были военными. Военные атташе были проинформированы о том, что руки и ноги скелетов были перетянуты проволокой и веревкой.

Генерал-майор Г.Махмудов отметил, что до сих пор ничего неизвестно о судьбе до 4000 гражданских лиц и военнопленных, пропавших без вести в результате армянской агрессии.

Затем военные атташе посетили одну из воинских частей и ознакомились с условиями, созданными здесь для личного состава.