Процесс, наблюдаемый у берегов Казахстана, не связан с колебаниями уровня Каспийского моря.

Об этом сказал начальник отдела Национальной гидрометеорологической службы Акбар Аскеров.

Он добавил, что из-за очень незначительного уклона северной береговой линии Каспийского моря обычно происходят процессы вытеснения морской воды на берег в результате сильных и устойчивых ветров:

«В результате сильного ветра, скорость которого в минувшие дни достигала 23 м/сек, был подтоплен морской берег вблизи городов Актау и Атырау. В настоящее время ситуация в этих городах стабильна из-за снижения скорости ветра и отступления воды».

Этот процесс связан не с колебаниями уровня воды в Каспийском морен, а с синоптическими условиями, которые формируются на северной части Каспийского моря и носят временный характер.

«В настоящее время в соответствии с сезоном наблюдается снижение уровня воды Каспийского моря. Фактический уровень составляет — 28,65 см по Балтийской системе. Уровень моря в сентябре этого года на 35 см ниже, чем в сентябре прошлого года», — резюмировал он.