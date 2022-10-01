При организации Агентства развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) начата серия семинаров с привлечением зарубежных специалистов с целью создания условий для активного участия молодежи в сфере медиа, стимулирования их творческого и инновационного потенциала, повышения их теоретического знаний на основе зарубежного опыта и их применения в местных СМИ.

Основная цель семинаров – привлечение иностранных специалистов к обучению студентов журфаков азербайджанских вузов.

В рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного в этом году между агентством MEDIA и Университетом «АДА», к преподаванию специальности «Коммуникация и цифровые медиа» университета привлечены иностранные специалисты, которые проведут серию семинаров с целью подготовки специалистов в области медиа.

Татьяна Равалли, выпускница Удинского и Миланского университетов, специализирующаяся на стратегическом планировании формирования профессионального бренда и тесно сотрудничающая с бизнес-брендами в Азербайджане и Центральной Азии, будет преподавать предметы коммуникации, маркетинга и связей с общественностью в университете при поддержке агентства.