Сегодня я с большим удовольствием приветствую президента Азербайджана г-на Ильхама Алиева — друга Болгарии. У нас традиционно дружеские отношения, и мы искренне и искренне сотрудничаем. Мы с г-ном Алиевым обсудили наши двусторонние отношения, их текущую ситуацию, стоящие перед нами задачи и, конечно же, рассмотрели новые возможности.

Об этом говорится в заявлении президента Болгарии Румена Радева для прессы по итогам встречи с азербайджанским коллегой в расширенном составе.

«С большим удовольствием могу сказать, что между нашими странами идет очень активный политический диалог на высшем уровне. Благодаря этому мы уже подняли наши отношения на уровень стратегического партнерства. Азербайджан является для нас желанным и надежным партнером. Я очень рад, что наши позиции в этом вопросе совпадают, и мы намерены продолжать это прагматичное и эффективное сотрудничество по многим направлениям.

Этот официальный визит г-на Алиева имеет двойной символ. Во-первых, в этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений. Во-вторых, в рамках этого визита завтра, 1 октября, мы официально отметим открытие греко-болгарского газового интерконнектора. Этот интерконнектор — этот стратегический проект является очень важным проектом как для нашей страны, так и для Восточной Европы. Этот интерконнектор позволит нам впервые покупать природный газ в Азербайджане. Это, конечно, изменит энергетическую карту Европы. Это такой инфраструктурный проект, что мы сможем развивать экономическое сотрудничество не только между нашими странами, но и во всем регионе. Благодаря этому проекту мы подтверждаем наше стратегическое партнерство. Я благодарю господина Алиева за то, что сегодня мы развиваем наши отношения на основе Декларации о стратегическом партнерстве, которую мы тогда подписали, благодаря нашей приверженности и настойчивости в этом вопросе», — отметил Радев.