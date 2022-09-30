Президент Болгарии Румен Радев и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили о стратегическом партнерстве между странами.

«Посмотрели внимательно на двухсторонние отношения и на новые возможности, которые существуют между нами. Активный диалог на высоком и самом высоком уровне вывел отношения между нашими странами на уровень стратегического партнерства. Для нас Азербайджан стал желанным, приоритетным и надежным партнером. Мы продолжим развивать наше прагматичное и полноправное сотрудничество», — сказал Радев.

Президент Болгарии отметил, что официальный визит Алиева проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений и что в его рамках состоится историческое событие — запуск нового газопровода.

«В субботу мы вводим в эксплуатацию межсистемный газопровод между Грецией и Болгарией, что открывает новые возможности для стратегического сотрудничества, важного для всего региона. Этот газопровод даст возможность получать газ из Азербайджана и решительно меняет энергетическую карту Европы. Он станет мощным катализатором экономического сотрудничества», — указал Радев.

Президент Болгарии сообщил, что в ходе переговоров обсуждались дополнительные возможности сотрудничества в различных сферах, в том числе возможности дополнительных поставок голубого топлива и поставки газа в обмен на электроэнергию, а также другие темы.

«Мы провели откровенный диалог по многим вопросам, уверен, что мы добьемся успеха. Основная тема была посвящена энергетической безопасности, мы предпримем дополнительные меры и азербайджанский газ прибудет в Болгарию. Мы обсуждаем вопросы дополнительных поставок и готовы увеличить производство газа. Мы постараемся действовать быстро. Мы доказали, что являемся надежным партнером. Завтра нам предстоит историческое событие — запуск интерконнектора, по которому газ может пойти не только в Болгарию, но и в Европу, обеспечив дополнительную безопасность поставок. Мы намерены удвоить поставки газа в Европу до 2,6 млрд кубометров в год», — сообщил Алиев, пригласив болгарские компании участвовать в инвестиционных проектах на территории Азербайджана.

В пятницу делегация Азербайджана встретится с премьер-министром технического правительства страны Гылыбом Доневым.