Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук после поездки в Ереван рассказал «Российской газете» про разблокировку транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией.

«В Армении хорошо понимают, что дальнейший экономический рост сдерживается транспортной блокадой. Сегодня мы стоим в шаге от её снятия.

Достижение этой цели станет решающим шагом к тому, чтобы Южный Кавказ эволюционировал из очага напряженности в регион стабильности и экономического процветания.

Открытые коммуникации сделают возможным развитие торговых и гуманитарных связей, позволят соседям общаться друг с другом, а это лучшее лекарство от многолетних ран, которые есть в регионе. России эти дороги также очень нужны, так как на всем протяжении будут проходить по территориям дружественных нам стран и выходить на дружественные нам страны», — отметил Оверчук.

«Южный Кавказ на протяжении всей своей истории являлся перекрестком цивилизаций и торговых путей, фактически геоэкономическим узлом Евразии. Важно видеть главное — никому из присутствующих в регионе конфликт не нужен, все заинтересованы в развитии коммуникаций и хотят участвовать в этом процессе.

Конечно, Трехсторонняя рабочая группа не может работать изолированно от событий, происходящих между Арменией и Азербайджаном. Каждое обострение обстановки на границе тормозит переговорный процесс. Каждое использование неприемлемой для одной из сторон терминологии тормозит переговорный процесс. Каждый раз процесс тормозится, когда в него пытаются, может и с добрыми намерениями, войти новые участники. Каждый раз после того, как такое происходит, наступает пауза в переговорах и приходится ждать, когда ситуация немного успокоится и прояснится.

Из постоянного общения со своими коллегами знаю, что обе стороны искренне понимают и стремятся к миру и процветанию, чего невозможно достичь, живя в конфликте с соседями», — сказал Оверчук.

Оверчук также отметил, что открывать или строить дороги можно только после того, как стороны четко определят правовой режим пересечения границы между странами, а также движения по этим дорогам:

«Важно, что в ходе переговоров выработан принцип, который лег в основу подходов к определению этого режима. Принцип звучит так: «Суверенитет над дорогой осуществляется той страной, по чьей территории проходит дорога». Это означает, что если дорога проходит по армянской территории, то это армянская дорога, если по азербайджанской — то азербайджанская».

«Для въезда по деблокированным или вновь построенным дорогам на территорию Армении из Азербайджана будут осуществляться меры пограничного и паспортного контроля такие же, как, допустим, при въезде в Армению из Ирана. Аналогично паспортный контроль будет и при въезде из Армении в Азербайджан. Кроме того, обсуждаются вопросы платности использования дорог в соответствии с национальными законодательствами сторон, а также обеспечения безопасности при движении граждан, транспортных средств и грузов одной страны через территорию другой страны», — заявил Оверчук.

«Разблокирование транспортных связей — это однозначный плюс для всех сторон. У граждан Азербайджана будет возможность ездить в Нахчыван и обратно через территорию Армении. А Армения, наконец, обретет возможность свободного перемещения граждан, транспортных средств и грузов в Россию, Иран, Центральную Азию и обратно через территорию Азербайджанской Республики. И вот это взаимное движение, развитие торговых и человеческих связей, как я говорил, позволит, наконец, начать залечивать многолетние раны в регионе Южного Кавказа. Мы работаем над тем, чтобы это произошло», — заключил Оверчук.