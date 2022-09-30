Скончался известный деятель азербайджанского шоу-бизнеса, певец, композитор, бывший директор MTV Рагим Рагимли.

Об этом сообщил народный артист Фаиг Агаев в своем аккаунте в Instagram.

Как сообщается, певец скончался от сердечного приступа.