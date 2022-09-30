Скончался известный деятель азербайджанского шоу-бизнеса, певец, композитор, бывший директор MTV Рагим Рагимли.
Об этом сообщил народный артист Фаиг Агаев в своем аккаунте в Instagram.
Как сообщается, певец скончался от сердечного приступа.
Скончался известный деятель азербайджанского шоу-бизнеса, певец, композитор, бывший директор MTV Рагим Рагимли.
Об этом сообщил народный артист Фаиг Агаев в своем аккаунте в Instagram.
Как сообщается, певец скончался от сердечного приступа.
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Allah rəhmət eləsin. В лице Рагима Рагимли азербайджанский шоу-бизнес потерял очень много: это был уникальный певец и композитор, бесподобный ведущий. Соболезнование его родным и близким.