Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден попросил умершую конгрессвумен Джеки Валорски представиться на конференции в Вашингтоне. Как сообщает газета The New York Post, глава государства забыл, что женщины уже нет в живых.

«Я хочу поблагодарить всех вас здесь, в том числе двухпартийных выборных должностных лиц, таких как представитель [Джим] Макговерн, сенатор [Майк] Браун, сенатор [Кори] Букер, представитель Джеки, вы здесь? Где Джеки? Я думаю, она планировала быть здесь», — произнёс Байден.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила конфуз с Байденом тем, что «президент постоянно думает о ней».

