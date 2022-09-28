В Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики рассмотрено поступившее заявление о том, что фактический вес хлеба производства ООО Bakery, продаваемого в “Bizim Market”, меньше указанного на этикетке.

Как сообщает Госслужба, в результате разбирательств установлено, что потребитель был введен в заблуждение относительно веса хлеба.

На ООО «Bizim Market» составлен протокол об административном правонарушении. Протокол и материалы, собранные по делу, направлены в суд.