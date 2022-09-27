Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сообщила РИА Новости, что 26 сентября узнала об отъезде из РФ пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой.

Анастасия Давыдова завоевала пять золотых медалей на Олимпиадах 2004, 2008 и 2012 годов. В ее активе 13 побед на чемпионатах мира. Она завершила карьеру в 2012 году. Давыдова входила в президиум Федерации синхронного плавания России.

Спортсменка родилась 2 февраля 1983 года в Москве. Спортивную карьеру начинала в художественной гимнастике, но по настоянию матери стала посещать занятия по синхронному плаванию. Выступала в дуэте с Анастасией Ермаковой. Стала одним из самых титулованных российских спортсменов, кавалеров трех государственных орденов. Была знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Была первым факелоносцем Эстафеты Олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.