Президент Азербайджана Ильхам Алиев обнародовал в соцсети «Твиттер» публикацию в связи с Днем памяти, который в стране отмечается 27 сентября.
— İlham Əliyev (@azpresident) September 26, 2022
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обнародовал в соцсети «Твиттер» публикацию в связи с Днем памяти, который в стране отмечается 27 сентября.
— İlham Əliyev (@azpresident) September 26, 2022
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