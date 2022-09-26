Бакинское городское управление Государственной дорожной полиции (ГДП) обратилось к населению в связи с Днем памяти.

Как сообщил старший инспектор управления, майор полиции Араз Аскерли, граждане должны учитывать, что будет много поездок в столицу, особенно в направлении II Аллеи шехидов и Аллеи шехидов:

Как известно, 27 сентября в нашей стране ежегодно отмечается День памяти шехидов Отечественной войны. Мы чтим их память с глубокой благодарностью!

Просим наших граждан при посещении II Аллеи шехидов и Аллеи шехидов отдавать предпочтение общественному транспорту. Оба направления проходят через центральные улицы города, парковка ограничена, поэтому возможны заторы.

Просим посетителей не пользоваться личным транспортом при поездках в этот район. Водителям следует учитывать, что сюда будет направляться большое количество людей. Наши сотрудники будут принимать необходимые меры по регулированию движения в этом районе, на дорогах с утра до вечера, то есть до окончания посещения».

«Еще раз просим вас не отдавать предпочтение личным автомобилям. Эта территория не подходит для личного транспорта. Здесь мало парковочных мест. Мы рекомендуем посетителям пользоваться общественным транспортом», — сказал представитель ГДП.