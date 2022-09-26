26 сентября председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развеваются государственные флаги обеих стран, Вячеслава Володина встречали первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, посол России в нашей стране Михаил Бочарников и другие официальные лица.
Только этой твари не хватало здесь!😡😡😡
Опять на азербайджанской земле будут звуки совкового гимна , под звуки которого расстреливали в 1щ90 году моих соотечественников. Фашистам лучшп сидеть дома! 😡😡😡