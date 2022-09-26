26 сентября председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развеваются государственные флаги обеих стран, Вячеслава Володина встречали первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, посол России в нашей стране Михаил Бочарников и другие официальные лица.