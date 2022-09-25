На территории Украины проживает около 40 миллионов человек. Следовательно, в случае необходимости армию государства можно существенно увеличить.

Об этом говорится в заявлении советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала «Фегин Live».

Чиновник отметил, что у страны есть мобилизационный потенциал.

«Если будет не хватать людей для обороны, то будет мобилизация. Еще раз. У нас резервная мобилизация составляет 5,5 миллиона человек», — сказал Арестович.

Советник ОП предположил, что Запад может помочь Украине вооружить и одеть новых военных.

В то же время Арестович указал, что студентов не призывают в армию. Однако, по его словам, может быть такое, что «уйдут вообще все или очень многие».

«Если в России мобилизируют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свои личные проблемы с учебой в Сорбонне или Оксфорде?» — добавил чиновник.